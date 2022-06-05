В Одессе молодые люди устроили у одного из ночных клубов в Аркадии драку во время комендантского часа. Глава Одесской военной обладминистрации Максим Марченко отреагировал на инцидент.

Видео потасовки просочилось в интернет и было опубликовано в местных Telegram-каналах.

После этого Марченко в видеообращении призвал соответствующие службы немедленно расследовать этот инцидент.

"Некоторые личности устраивают драки у ночных клубов, нарушая правила комендантского часа и правила работы, которые установлены для этих заведений. Мы никогда не закрываем глаза на такие случаи", - заявил глава областной военной администрации.

Напомним, что комендантский час действует по всей стране. Его продолжительность регулируют областные власти. С 25 мая в Одессе и Одесской области сократили комендантский час - теперь он длится с 23:00 до 05:00. Также в Украине действует ограничение на продажу алкоголя.

Также мы рассказывали, что в Украине за последнее время на 37% выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Клименко дал понять, что одна из причин - массовая раздача оружия в первые дни после начала войны.