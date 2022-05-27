Австрийское издание Heute опубликовало видео жестокой драки в Вене, в результате которой несколько человек получили травмы. В мордобое участвовали люди, ехавшие в автомобиле с украинскими номерами.

Как сообщает Heute, драка произошла в среду днем. На Кернтнер Ринг, 1 возле отеля "Бристоль" остановились две машины. Затем из них вышли две группы мужчин и избили двух других мужчин.

"Один из пострадавших мог быть даже без сознания, когда нападавшие сбросили его на обочину. Через несколько секунд бандиты сели в свои машины и моментально скрылись с места преступления", - пишет издание.

Полиция подтвердила инцидент и то, что автомобиль имел украинский номерной знак.

Ранее "Страна" писала, что в Польше погибла 22-летняя украинка - она стала жертвой ДТП, которое произошло в городе Освенцим. По предварительным данным, автомобиль марки Opel Vivaro, в котором находились трое граждан Украины, в условиях плохой видимости съехал с дороги в озеро.

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