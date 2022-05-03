В ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, найдены 27 останков погибших.

Об этом сообщает в Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

"В ужасном ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдены 27 останков погибших. Из 38 пассажиров автобуса уцелели лишь 12 человек. Выжил, но в тяжёлом состоянии находится водитель бензовоза", - написал Геращенко.

По его данным, по предварительной версии виновником самой масштабной трагедии на дорогах Украины за последнее десятилетие стал водитель микроавтобуса "Мерседес Вито", который тоже погиб.

Ранее "Страна" публиковала первые фото и видео с места трагедии.

Мы также цитировали отчет Нацполиции о страшном ДТП.