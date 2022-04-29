В СБУ прокомментировали "Стране" вчерашнюю аварию с участием Олега Ляшко и работника СБУ.

"В случае доказательства вины и при принятии соответствующего судебного решения, водитель обязательно понесет ответственность, предусмотренную законом. Служба безопасности Украины проведет внутреннюю проверку действий своего сотрудника по принятию дисциплинарных решений", - сообщили в СБУ.

При этом там обратили внимание "на недопустимость действий экснародного депутата, всячески пытавшегося спровоцировать военнослужащих".

"Мы можем согласиться с бывшим парламентарием в том, что после 24 февраля страна действительно изменилась. Поэтому не следует во время войны превращать дорожно-транспортное происшествие в шоу", - сообщают в СБУ.

"Стране" стало известно, кто стал виновником вчерашнего ДТП с участием лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

Автомобиль экс-нардепа столкнулся с машиной Сергея Дука – заместителя начальника Главного управления "Д" СБУ.

Сам Олег Ляшко в комментарии "Стране" заявил, что ему ничего неизвестно об этом человеке.

"Я рассчитываю на справедливое расследование. Кто виноват — тот и должен быть наказан", — сообщил Ляшко.

Также он рассказал, что в результате аварии у него сломана рука, ушиб головного мозга и ушиб грудной клетки.

"У моего коллеги-добровольца также ушиб головного мозга и ушиб грудной клетки. Но главное, что все живы, будем выздоравливать", — отметил Олег Ляшко.

По его словам, 26 апреля он написал заявление в Печерский военкомат с просьбой мобилизировать его в ряды ВСУ.

"27 апреля я прошёл медкомиссию, а 28 апреля случилось ДТП. Из-за сломанной руки меня, к сожалению, пока не могут взять в армию. Врачи сказали, что реабилитация продолжиться 2-3 месяца", — сказал он.

Ранее мы писали, что под Хмельницким в ДТП разбился микроавтобус с переселенцами. Погибли шестеро пассажиров и водитель.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.