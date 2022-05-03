Губернатор Ровенской области Виталий Коваль опубликовал подробности смертельной аварии на трассе Киев-Чоп близ села Ситное.

Он сообщил, что столкнулись бензовоз, микроавтобус и рейсовый автобус (вероятно, ехавший по маршруту Харьков – Згожелец).

По предварительной информации, в ДТП 16 погибших. Точное их количество устанавливается. Также в аварии насчитывается 12 пострадавших. Их доставили в больницы городов Дубно и Радивилов.

На месте происшествия работают семь бригад скорой помощи, семь патрульных экипажей полиции, семь единиц техники и 44 работника ГСЧС.

Пожар от столкновения уже локализован. Патрульные организовали объезд транспорта со стороны Ровно и Львова.

Кроме того, появилось новое видео с места аварии Ровенской области. По обновленным данным, в ней погибли уже 17 человек.

Ранее "Страна" приводила первые фото и видео с места трагедии.

Мы также цитировали отчет Нацполиции о страшном ДТП.