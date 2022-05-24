С 25 мая в Одессе и Одесской области сократят комендантский час - теперь он будет длиться с 23:00 до 05:00. Об этом сообщает Одесская ОВА в Facebook.

Соответствующее распоряжение подписал начальника Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого комендантский час в Одесской области длился с 22:00 до 05:00.

Как писала "Страна", пограничники также ужесточают режим въезда на юг Одесской области возле Приднестровья. А на трассе Одесса - Рени возле Молдовы усилят пограничный контроль.

Тем временем РФ разворачивает на северо-западе Крыма ЗРК С-400, чтобы усилить морскую блокаду портов Одессы.

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Также мы подводили итоги 89-го дня войны. РФ продолжала наступление на Северодонецк и Лисичанск. По словам губернатора Сергея Гайдая, Россия бросила "все силы", чтобы выйти на границу Луганской области. Под Харьковом противник вел боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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