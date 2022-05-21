В Донецкой области власти сокращают длительность комендантского часа. С 23 мая будет запрещено находиться на улице лишь с 21:00 до 05:00 (с конца апреля режим действовал с 20:00 до 6:00).

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Только что подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 21:00 до 05:00", - написал Кириленко.

В свою очередь он призвал всех соблюдать установленные правила, поскольку это вопрос личной и общественной безопасности.

Отметим, на территории, где введен комендантский час, запрещается пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах лиц без выданных пропусков, а также движение транспортных средств.

Скриншот: Telegram/Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Также мы рассказывали, что в Николаеве и Запорожье будет сокращен комендантский час. Начиная с пятницы, 20 мая, он будет начинаться в 22:00, а не в 21:00, как сейчас, и длиться будет до 05:00.

По состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

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