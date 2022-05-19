В Николаеве и Запорожье будет сокращен комендантский час. Начиная с пятницы, 20 мая, он будет начинаться в 22:00, а не в 21:00, как сейчас, и длиться будет до 05:00.

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что в городе собираются разрешить продажу слабоалкогольных напитков в кафе. При этом военным продавать спиртные напитки не будут.

Напомним, что с конца марта продажа алкоголя в Николаеве разрешена по выходным.

Об изменении комендантского часа в Запорожье сообщила Запорожская областная военная администрация. При этом горсовету поручили решить вопросы работы уличного освещения до начала комендантского часа, а также продления работы общественного транспорта и заведений общественного питания.

Ранее сообщалось, что в Сумской области на час сократили комендантское время.

Также ранее в Киеве сократили комендантский час и продлили время работы общественного транспорта.

Вместе с тем, Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

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