Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 7 июня.

Главное из заявлений президента:

"Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством и энергокомпании. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем". "Приняли ремонтную программу для ТЭЦ, ТЭС и котельных. Это задача для Минэнерго". "Поставил правительству задачу, чтобы тарифы на газ и тепло в следующем отопительном сезоне не изменились. Местная власть отвечает за тепло и тарифы". "Провел совещания по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Мы сделали всю работу. Мяч на поле ЕС". "На фронте без существенных перемен. Горячие точки все те же - Северодонецк, Лисичанск, Попасная. На Донбасское и Херсонское направления противник перебрасывает новые подразделения". "В Украине погибла уже 31 тысяча российских военных". "Платформа "Юнайтед 24" собрала уже больше 1,5 млрд грн. Вторым ее послом стала теннисистка Элина Свитолина, она будет работать вместе с Андреем Шевченко".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что в мире устали от войны и подталкивают Украину к невыгодным шагам.

Также "Страна" сообщала, что президент Зеленский выступил против альтернатив вступлению в Евросоюз для Украины.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.