О подготовке к отопительному сезону, членстве в ЕС и горячих точках. Новое обращение Зеленского. Видео
Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение во вторник, 7 июня.
Главное из заявлений президента:
- "Правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Такое решение приняли на совещании с правительством и энергокомпании. Обговорили вопрос о закупке необходимого количества газа и угля. Продавать газ и уголь за границу мы не будем".
- "Приняли ремонтную программу для ТЭЦ, ТЭС и котельных. Это задача для Минэнерго".
- "Поставил правительству задачу, чтобы тарифы на газ и тепло в следующем отопительном сезоне не изменились. Местная власть отвечает за тепло и тарифы".
- "Провел совещания по вопросу предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Мы сделали всю работу. Мяч на поле ЕС".
- "На фронте без существенных перемен. Горячие точки все те же - Северодонецк, Лисичанск, Попасная. На Донбасское и Херсонское направления противник перебрасывает новые подразделения".
- "В Украине погибла уже 31 тысяча российских военных".
- "Платформа "Юнайтед 24" собрала уже больше 1,5 млрд грн. Вторым ее послом стала теннисистка Элина Свитолина, она будет работать вместе с Андреем Шевченко".
Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что в мире устали от войны и подталкивают Украину к невыгодным шагам.
Также "Страна" сообщала, что президент Зеленский выступил против альтернатив вступлению в Евросоюз для Украины.
Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.