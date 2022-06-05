Тяжелые вооружения, поступившие от западных стран, в Украине не могут быть доставлены к месту сражений вовремя.

Об этом заявил военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью газете Die Welt.

Эксперт пояснил, что часть важных путей поставок для группировки ВСУ в районе Северодонецка уже контролируется российскими войсками, возможности транспортировки по железным дорогам сильно ограничены из-за поврежденной инфраструктуры.

Райснер также предположил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО), которые Украине передали Соединенные Штаты, не смогут повлиять на сражения на Донбассе в течение 4–6 недель.

Транспортировка и обучение личного состава установок РСЗО требовали времени. Кроме того, на самом деле, была необходимость в не менее 100 реактивных систем залпового огня.

"Но сейчас США отправляют только четыре", — сказал Рейснер. При этом, считается, что в Москве есть тысячи РСЗО БМ-30.

Рейснер уже несколько недель внимательно наблюдает и анализирует российскую военную тактику в Украине. Он указывает на превосходство русских в воздухе, постоянный артиллерийский огонь с расстояния примерно в 30-40 километров и использование против Украины ракет малой дальности и крылатых ракет.

"С такой тактикой Россия выигрывает войну на Донбассе", — говорит он.

Напомним, сегодня в Министерстве обороны России заявили, что утренним ракетным ударом по Киеву "уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоно-ремонтного предприятия".

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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