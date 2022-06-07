Гражданские в Украине чаще всего погибают от взрывоопасных предметов, когда на автомобильном и сельскохозяйственном транспорте наезжают на противотанковые мины на грунтовых дорогах и полях.

Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Алена Матвеева.

Особенно остро проблема стоит в сельской местности, где возделываются сельскохозяйственные угодья, так как там сельхозтехника часто наезжает на мины.

Также часто мирные жители погибают от взрывов в лесополосах и зеленых зонах на противопехотных минах, а также от взрывов из-за неосторожного обращения с найденными боеприпасами.

Чтобы минимизировать жертвы, уже через несколько минут после обстрела взрывотехники выезжают на место, чтобы начать обезвреживание.

Но Матвеева призывает и граждан быть осторожными и не посещать леса, озера, лесополосы и т.д, а поля возделывать крайне внимательно.

Про некоторые такие случаи мы рассказывали. Под Киевом на мине подорвался трактор, который вышел на полевые работы.

Также под Киевом лесники подорвались на мине, есть погибший.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.