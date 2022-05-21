В Макаровской поселковой общине Киевской области трактор подорвался на мине. Тракторист во время полевых работ наехал на взрывное устройство в поле.

Об этом сообщает ГСЧС Киевской области в Facebook.

Взрыв произошел 21 мая около 14:00 в селе Липовка. На место происшествия выехали спасатели Бучанского района.

Фото: Facebook/Головне управління ДСНС України у Київській області

"К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС Украины. По прибытию на место вызова спасателями была осуществлена деблокировка пострадавшего, он передан работникам экстренной медицинской помощи. На месте происшествия осуществлена маркировка опасного участка", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Головне управління ДСНС України у Київській області

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства.

Пока разминирование не произошло, периодически бывают несчастные случаи. Мы рассказывали, что в конце апреля в селе Стоянка неподалеку от Ирпеня на мине подорвался грузовой автомобиль.

Также "Страна" рассказывала, что под Житомиром годовалая девочка получила ранения в результате игры с запалом ручной гранаты.