Украина отказалась вести мирные переговоры с Россией о прекращении войны по указке США, хотя два месяца назад в Стамбуле стороны нашли возможные условия для заключения договора.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. И у нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства западного мира", - заявил Лавров.

Он говорит, что Украина полтора месяца игнорирует проект договора, который был сделан на основе Стамбульских переговоров в марте.

"Мы были готовы по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги. И до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне почти вот уже полтора месяца", - сказал Лавров.

Ранее в Офисе президента Владимира Зеленского в очередной раз заявили, что пока не видят смысла в переговорах с Россией.

На этом фоне CNN сообщает, что США, ЕС и Британия уже ведут переговоры о мире без участия Киева.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.