Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк еще раз заявил, что

Украина не видит смысла в переговорах с Россией, пока не достигнуты существенные успехи на поле боя. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Переговоры сегодня на паузе, потому что Россия все же делает ставку на военное решение на востоке нашей страны. Они там сконцентрировали огромное количество ресурса, резервов, живой силы. Поэтому они хотят одержать определенные ситуативные победы, то есть забрать несколько километров нашей территории и после этого требовать переговоры с позиции силы", - сказал Подоляк.

Также он отметил, что Украина будет делать ставку на военное превосходство для того, чтобы иметь более сильную позицию на переговорах.

"Пока мы не получили достаточное количество оружия, пока мы не усилили наши позиции, пока мы не отбросили их назад, смысла в переговорах мы не видим", - прокомментировал Подоляк предложение президента Франции Эммануэля Макрона выступить посредником в переговорах для достижения мира.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.