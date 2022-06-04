Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания обсуждают условия прекращения огня в Украине.

Об этом сообщили источники CNN.

Переговоры ведутся в том числе по четырехэтапному плану урегулирования конфликта, предложенному ранее Италией, однако США выступают против него.

План состоит из четырех пунктов:

Первый - прекращение огня и создание условий для соблюдения этого режима.

Второй - переговоры о нейтралитете и внеблоковости Украины, обеспеченных международными политическими гарантиями и процедурой вступления Киева в ЕС.

Третий - разрешение территориальных споров между Киевом и Москвой, прежде всего - статус Крыма и Донбасса (указанные регионы вернутся под украинский суверенитет на правах широкой автономии с возможностью поддерживать свои языковые и культурные отличия, экономические свободы и открытость границ, а также "свою безопасность").

Четвертый - заключение многостороннего соглашения о "реорганизации международных балансов, начиная с отношений между ЕС и Россией".

"Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательство США "ничего не говорить об Украине без Украины", - отмечается в сообщении CNN.

В США по отношению к итальянскому плану нет единства, пишет CNN. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам на этой неделе, что итальянская программа является "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы видеть в качестве способа завершения этой войны". Однако два американских источника сообщили телеканалу, что на самом деле США против итальянского предложения.

Как сообщают источники CNN, Вашингтон не намерен оказывать давление на Украину для территориальных уступок.

"По словам официальных лиц, надежда в том, что США смогут поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции",— говорится в сообщении телеканала.

Ранее советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что в кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе представители Запада дают понять, что хотят прекращения огня и договорённостей с Кремлем, чтобы возобновить бизнес с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.