Конфликт Москвы с Западом открывает новые возможности для расширения российско-китайской кооперации, в том числе в области инвестиций и финансов. Такое заявление сделал глава МИД РФ Лавров, пишут российские СМИ.

Также он сообщил о росте торговли в рублях и юанях.

"В условиях, когда США и ЕС превратили свои валюты в инструмент шантажа, мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю приходится четверть нашего товарооборота", - сказал Лавров.

Ранее мы писали, что РФ и Китай провели первые совместные военные учения после вторжения Москвы в Украину.

Вместе с тем, сообщалось, что в Пентагоне опасаются, что КНР и РФ изменят мировой порядок, опираясь на свой военный потенциал.

Кроме того, в Госдепе назвали Китай самым серьезным вызовом международному порядку.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробно о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.