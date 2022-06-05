Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", ссылаясь на свой источник.

По информации издания, в связи с такими сложностями визит министра в Сербию, намеченный на 6–7 июня, "оказался под большим вопросом, но в этом нет никакой вины официального Белграда".

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщал, что в стране рассчитывают на визит главы внешнеполитического ведомства России, но организация такой поездки сталкивается с рядом трудностей.

Вучич заявил, что лично займется логистикой запланированного визита Лаврова.

Ранее мы писали, что Турция планировала как можно быстрее определить схему вывоза украинского зерна в ходе визита Сергея Лаврова.

Также "Страна" сообщала, что в МИД Украины ответили Лаврову на выставленные условия пропуска украинских кораблей с зерном. Представитель МИД Николенко заявил, что Россия осадила украинские морские порты, а российский флот заминировал часть морской акватории.