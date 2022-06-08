Утром в среду, 8 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник безуспешно пытался штурмовать Райгородок по пути из Лимана в Славянск.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке (на правом берегу Северского Донца, южнее Лисичанска).

У трассы Бахмут-Лисичанск противник уже был в районе села Нагорное (позволяет перерезать трассу), но под ударами украинской артиллерии отошел на ранее занимаемые позиции, сообщает Генштаб.

Южнее в Донецкой области ракетные и авиаудары наносились по Курахово и Нью-Йорку. Также идут массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" рассказывала об основных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.