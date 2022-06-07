Беларусь "в рамках создания южного оперативного командования" (на границах Украины) увеличит численность войск до 80 тысяч человек.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

На конец 2021 года армия Беларуси насчитывала 65 000 человек, больше 20% которой - обслуживающий персонал.

Напомним, ранее Минобороны Беларуси заявило, что военных начали обучать переходу с мирного времени на военное.

Также сообщалось, что в Беларуси продлили военные учения до 11 июня и перемещают технику по территории страны.

Вместе с тем, Зеленский назвал минимальным риск вторжения в Украину со стороны Беларуси.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.