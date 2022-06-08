За минувшие сутки россияне продолжили обстреливать Харьков и область из артиллерии и РСЗО. Под удар попали Шевченковский и Индустриальный районы города. Из-за российских обстрелов за сутки в Харькове и области погибли пять человек, 12 получили ранения.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что из-за обстрелов в Харькове повреждены жилые дома, административные помещения и частные домовладения, супермаркет, а также другие нежилые помещения. Момент "прилета" в крупный супермаркет в Индустриальном районе засняли камеры наблюдения, видео публикуют харьковские Telegram-каналы.

Синегубов также заявил, что за сутки в областном центре из-за обстрелов один человек погиб, шесть получили ранения.

В Харьковском районе россияне обстреляли села Циркуны и Черкасскую Лозовую, пгт Слатино. Там повреждены частные дома. В Черкасской Лозовой два человека погибли, трое раненых.

В Чугуевском районе под удар попало с. Лебяжье. Там из-за обстрелов произошли пожары в частном доме.

В с. Коробочкино из-за попадания снарядов загорелись частные дома. Один человек погиб, еще один - ранен. Также в Печенегах в результате обстрела погиб человек, еще два - пострадали.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.