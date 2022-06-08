Украинским военным, возможно, придется отходить из Северодонецка, заявил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона. Но, по его словам, это не означает, что город будет сдан.

"Даже если придется нашим военным отойти на более укрепленные позиции, потому что определенное время обстреливается постоянно и круглосуточно, это не будет означать, что кто-то сдает город. На сегодняшний день бои продолжаются в городе, и все оружие, которое на данное время есть у российской армии, все сейчас туда летит", - сказал Гайдай.

"Как понимать его слова не совсем ясно. Возможно, он имел в виду, что украинские войска будут вынуждены покинуть Северодонецк и отойти в Лисичанск. Но прямо об этом говорится не будет, чтоб не возникло впечатление, что город "сдают".

Впрочем, в последние дни украинские власти (в том числе и Гайдай) делали немало противоречивых заявлений о ситуации в Северодонецке. Поэтому будем следить за развитием событий", - прокомментировал слова Гайдая телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, по данным британской разведки, РФ атакует "Северодонецкий карман" с трех направлений, украинская оборона держится.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.