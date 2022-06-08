В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что гражданам страны могут вручать повестки на блокпостах и на улице.

Об этом говорится в ответе пресс-службы сухопутных войск ВСУ изданию "РБК Украина".

"Повестки могут вручаться должностными лицами территориальных центров комплектации и социальной поддержки по месту жительства, по месту работы, а также на улице, на блокпостах и тому подобное", - говорится в ответе.

Там заявляют, что "законом не запрещено вручение повестки в любом месте после установления личности".

Напомним, еще в апреле в Генштабе ВСУ заявляли, что не считают нарушением вручение повесток на улицах и блокпостах.

Также сообщалось, что в Украине продлили мобилизацию до 23 августа. Вместе с тем, Данилов недавно заявил, что для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.