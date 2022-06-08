Британская разведка в новой сводке рассказывает о ситуации на Донбассе и в Херсонской области.

Ее в Твиттере опубликовало Минобороны Британии.

Разведчики сообщают, что РФ продолжает попытки атаковать "Северодонецкий карман" с трех направлений, украинская оборона держится. Маловероятно, что одна из сторон значительно продвинулась за последние сутки.

Также, по данным Минобороны Британии, пока РФ концентрирует наступление на центральном участке Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

Вместе с тем, украинские силы недавно добились определенного успеха, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонщины, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец.

Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций, пишет разведка.

В оккупированной Херсонской области Россия насильственно приводит свою администрацию в соответствие с администрацией РФ, вводит рубль и нанимает русских учителей для введения в школах своей учебной программы, добавили в британской разведке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.