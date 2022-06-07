В Херсоне прогремел взрыв в кафе рядом со зданием "администрации"
Днем во вторник, 7 июня, в Херсоне недалеко от городской "администрации" в кафе произошел взрыв.
Об этом сообщают назначенные Россией "власти" Херсона.
Ранее российские СМИ распространили сообщение, якобы взрыв был напротив здания ОГА, но в местной "администрации" эту информацию опровергли:
"Поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Информация о взрыве напротив здания военно-гражданской администрации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Информация о возможных пострадавших уточняется.
На видео, которое публикуют российские СМИ видно здание ресторана, выбита (скорее всего, от взрыва) дверь. Также там стоит карета скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске около порта прогремел мощный взрыв.
Также мы писали о взрывах в Мелитополе.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.