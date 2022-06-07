Днем во вторник, 7 июня, в Херсоне недалеко от городской "администрации" в кафе произошел взрыв.

Об этом сообщают назначенные Россией "власти" Херсона.

Ранее российские СМИ распространили сообщение, якобы взрыв был напротив здания ОГА, но в местной "администрации" эту информацию опровергли:

"Поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Информация о взрыве напротив здания военно-гражданской администрации не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

На видео, которое публикуют российские СМИ видно здание ресторана, выбита (скорее всего, от взрыва) дверь. Также там стоит карета скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Бердянске около порта прогремел мощный взрыв.

Также мы писали о взрывах в Мелитополе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.