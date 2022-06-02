В сети появилась информация о взрыве в районе морского порта в подконтрольном России Бердянске.

Об этом сообщает одесское издание "Думская" в своем Telegram-канале.

В свою очередь, назначенные Россией "власти" Бердянска утверждают, что взрывы в порту - это разминирование.

Также в сети появились видео, на которых видно, как над портом в Бердянске поднимается дым.

Ранее губернатор Николаевской области заявлял, что россияне взрывают мосты на юге Украины, опасаясь контрнаступления ВСУ.

Также мы сообщали, что в Мелитополе недавно были взрывы. Как сообщали СМИ, взрыв произошел в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка, в которой живет назначенный РФ "губернатор" Евгений Балицкий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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