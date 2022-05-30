В Одесской области взорвали вынесенную после шторма на берег морскую мину. Видео
В Одесской области саперы уничтожили морскую мину, которую штормом сорвало с крепления и вынесло на пляж.
Об этом сообщает в Facebook в понедельник, 30 мая, Оперативное командование "Юг".
"В результате шторма, бушевавшего вчера в Черном море, одну из вражеских мин сорвало с крепления и принесло волнами прямо к берегу. Бдительным наблюдением за прибрежными водами и побережьем военнослужащими ВСУ на одном из песчаных пляжей, которые, кстати, так любят ценители приморского отдыха, был обнаружен взрывоопасный предмет", - говорится в сообщении.
По данным командования, пляж системно патрулируется, и отдыхающих не было. Опасная находка обезврежена специалистами подрывной команды ВМС ВСУ. После вывоза в опасное место военные специалисты совершили контролируемый подрыв мины.
"Обращаем внимание всех желающих отдыхать, что опасность таких "сюрпризов" в пляжной зоне слишком высока. И не всегда мина будет вести себя так сдержанно, вполне вероятный неконтролируемый подрыв", - добавили военные.
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