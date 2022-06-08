Из 800 мирных жителей Северодонецка, которые укрываются в бункерах завода "Азот", 200 являются сотрудниками предприятия.

Об этом говорится в заявлении Лэнни Дж. Дэвиса, адвоката владельца северодонецкого "Азота" Дмитрия Фирташа, сообщает AFP.

"Эти 800 гражданских лиц включают около 200 из 3000 сотрудников завода и около 600 жителей города Северодонецка", - рассказал адвокат.

В заявлении также сказано, что рабочие остались на заводе, пытаясь обезопасить оставшуюся часть взрывоопасных химикатов.

О том, что около 800 человек прячутся в советских бомбоубежищах под химическим заводом "Азот" в Северодонецке, пять дней назад сообщил глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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