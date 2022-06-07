Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию об обстановке в Украине по состоянию на 18:00 7 июня. По его данным, войска РФ готовятся наступать на Славянск Донецкой области.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял Сеньковку Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

На Харьковском направлении противник ведет бои для удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минирует местность.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на Славянск. Обстрелял районы Великой Камышевахи, Долины, Курульки, Грушувахи, Красной Поляны и Шнурков.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру ствольной и реактивной артиллерией в районах Лисичанска, Боровского и Метелкино.

На Бахмутском направлении ВСУ сдерживают штурмовые действия в районе Камышевахи. Кроме того, безуспешными оказались попытки РФ штурмовать в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС. Возле Нагорного наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма враг отошел на занятые ранее позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел.

На Южнобугском направлении враг основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения огнем артиллерии пытаются не допустить создания благоприятных условий для контрнаступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.