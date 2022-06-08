Норвегия передала Украине 22 155-миллиметровые самоходные гаубицы М109 в комплекте с боеприпасами, снаряжением и запчастями.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

"Украина специально запросила этот вид оружия. Ход военных действий в Украине в настоящее время диктует необходимость предоставить более тяжелую артиллерию и системы вооружений", - заявил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Норвегия также обучила в Германии украинских солдат, как пользоваться системой.

Гаубицы M109 в норвежской армии недавно были заменены южнокорейской артиллерией, а M109 ушли на складское хранение.

Напомним, используемые ВСУ беспилотники Bayraktar TB2 вооружат новыми более высокоточными и мощными бомбами.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.