В Киеве прозвучала воздушная тревога, которая продлилась 4 минуты - рекорд по краткости с начала войны. Время тревоги зафиксировано на платформах КГГА.

Время начала воздушной тревоги в "Київ Цифровий" - 18:02. Отбой тревоги - в 18:06.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты", - призывает "КМДА - офіційний канал" в Телеграм.

Напомним, жителей Киева и области просят не игнорировать воздушную тревогу.

Также известно, что на время воздушной тревоги в столице Киеве останавливают поезда метро.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.