Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который создал 20 пророссийских интернет-СМИ в нашей стране.

Об этом пресс-служба СБУ в Telegram-канале.



По данным кибердепартамента СБУ, злоумышленником оказался житель Киева. Его курировали спецслужбы РФ.



"Киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию России и глорифицировали ее участников. Кроме того, с помощью веб-ресурсов активно разгонялась заведомо ложная информация о ВСУ, дискредитировались украинские защитники", - заявили в СБУ.

Общая аудитория ресурсов насчитывала более 2,2 миллиона уникальных пользователей в месяц.



Российского агента задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерной и отрицается вооруженная агрессия России против Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с возможной конфискацией имущества, добавили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала ведущего инженера с "Антонова" за поддержку российской агрессии.

Также сообщалось, что СБУ начала задерживать детей за помощь оккупантам.