В сети появилась информация, что СБУ провела обыски у нардепа "Слуги народа" Галины Третьяковой.

Утверждалось, что анализ интернет-трафика ее телефона показал постоянные контакты с российскими абонентами.

Эту информацию прокомментировал "Стране" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Там нечего было проверять. Как оказалось, ее муж (Сергей Попов - Ред.) отправлял со своего мобильного телефона на российские номера массово смс с фотографиями убийств и зверств. Приехали СБУ им показали телефон и они уехали", - рассказал "Стране" Арахамия.

Напомним, в прошлом году Рада отстранила Третьякову на пять заседаний за то, что она поглумилась над смертью нардепа Полякова.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.