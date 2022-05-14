СБУ начала задерживать детей за помощь оккупантам
На Донбассе и Волыни Служба безопасности Украины разоблачила четырех "несовершеннолетних информаторов".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Телеграм-канале.
Сообщается, что в Луцке также задержали троих подростков, которые "постоянно крутились у одного из блокпостов". Других деталей не сообщается.
В Новолуганском несовершеннолетняя девушка продавала через телеграм фотографии с мест обстрелов и о позициях ВСУ.
Ранее СБУ сообщила о подозрении в госизмене начальнику смены завода "Азовсталь", которого обвинили в том, что он "сдал" противнику схему подземных тоннелей на предприятии, где держат оборону украинские военные.
Напомним, война в Украине продолжается уже 80-й день. "Страна" следит за происходящим 14 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 79-го дня войны. Ключевое — ситуация в Рубежном и на подступах к Северодонецку, где, судя по всему, противник продвинулся вперед. При этом украинские войска подходят на расстояние артиллерийского выстрела к российскому Белгороду, поскольку приближаются к границе на север от Харькова.
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