В Украине продолжают задерживать людей, которые выкладывают в соцсетях фото и видео обстрелов. Служба безопасности Украины задержала четверых мужчин, которые сняли и опубликовали в соцсети видео ракетных ударов по Львову 3 мая. СБУ публикует видео их показаний и раскаяния.

Все они говорят, что стали очевидцами происшествия, снимали видео на телефоны, а после выкладывали в сеть. Задержанные заявляют, что осознают вред от таких публикаций и обязуются больше такого не делать.

Отметим, что украинские политики и правоохранители уже не один раз говорили о том, почему нельзя снимать и распространять видео и фото с "прилетом" вражеских ракет или артиллерии. Это может быть корректировкой огня для врага и привести к еще большим обстрелам. Недавно уголовной ответственностью жителям области пригрозили в Одесской областной военной администрации.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.