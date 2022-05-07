Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук после сегодняшних ракетных ударов по Одессе предупредил горожан об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилетов. Об этом он сказал в опубликованном недавно видео.

"Кто повыкладывал в социальные сети уже все, что только можно, потому что ему интересно, потому что он хочет хайпонуть. Помните, был ракетный удар по нефтебазе и тех людей, которые выкладывали это, задержали? Напоминаю о криминальной ответственности - сейчас все социальные сети, телеграмм-каналы, промониторены... К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу", - сказал Братчук.

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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