Россия, Украина, Турция и ООН продолжают обсуждать, кто будет разминировать украинские порты, вывозить зерно и сопровождать эти суда.

Об этом сообщил глава турецкого Министерства обороны, передает "Андолу".

"Мы стремимся как можно скорее добиться результата по этому вопросу. Поддерживаем диалог с РФ и Украиной, проводим обсуждения с ООН. Достигнуты определенные продвижения. Вместе с тем, есть технические моменты, которые остаются предметом обсуждений. В частности: Как будет функционировать коридор? Как и кто будет очищать (порты) от мин. Какие суда будут сопровождать сухогрузы", - сказал Хулуси Акар.

Напомним, украинская сторона сам факт этих переговоров не подтверждает. По данным западных СМИ, Украина против предложенной Турцией и Россией схемы разминирования.

Также мы писали, что Турция планирует покупать у Украины зерно со скидкой более чем в 25%.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.