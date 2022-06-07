Турция рассчитывает на возможность закупать зерно у Украины со скидкой более чем в 25%. Такое заявление сделал турецкий министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, пишет газета Yeni Safak.

По его словам, Анкара прилагает активные дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из украинских портов.

"С Украиной достигнута договоренность о закупке зерновых с более чем 25% скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", - сказал министр.

Напомним, накануне Минобороны Турции сообщило, что Анкара и Киев обсудили вопросы обеспечения безопасного прохода турецких сухогрузов, которые ожидают отправления в украинских портах.

Экспорт из Украины сейчас ограничен из-за морской блокады. В стране, по оценкам США, хранится огромный объем в 20 миллионов тонн зерна (по данным ООН - 25 миллионов). Для сравнения: за прошлый год Украина экспортировала 27 миллионов тон зерна разных культур, в основном идущего на продажу через порты, которые сейчас закрыты.

Вчера утром российские "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта.

В то же время предложенная Россией схема возобновления судоходства в Черном море столкнулась с резкой критикой от МИД Украины.

Хотя 5 июня сообщалось, что первый контейнерный караван собирается вернуться в порт Измаила на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.