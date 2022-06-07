В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что при заключении нового соглашения России с Украиной в случае, если Киев пойдет на контакт, статус Херсонской и Запорожской областей обсуждаться не будет.

"Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очень интересный поворот. То есть, получается, что Кремль готов обсуждать возвращение Украине захваченных территорий (кроме Донбасса и Крыма) в рамках возможных мирных договорённостей о прекращении войны?" - прокомментировал информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, РФ не будет обсуждать статус оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей на переговорах.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.