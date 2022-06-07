Глава Минобороны Сергей Шойгу сделал несколько громких заявлений относительно войны в Украине.

Самое важное из сказанного:

1. Объявил, что Святогорск находится полностью под контролем российских военных (украинская сторона это не подтверждает).

2. Сказал, что число пленных украинских военных составляет 6,4 тысяч человек.

3. Заявил, что уже открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части Украины в Крым.

4. Говорит, что мариупольский и бердянский порты "функционируют в обычном режиме" и готовы к отгрузке зерна.

Напомним, Кадыров после встречи с Шойгу заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.