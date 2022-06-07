В Украине изменят школьную программу с 1 сентября. Изменения коснутся зарубежной литературы. Многие российские книги планируют полностью исключить из изучения образовательной программы. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

"Ну, например, как "Война и мир", такого уже в Украине изучать не будут. То есть все, что воспевает эти орковские войска, все равно исчезнет из программы изучения зарубежной литературы", - сказал Витренко.

Также изменят программу предмета "Защита отечества. Там будет усилено национально-патриотическое воспитание. А также появится отдельный блок о противоминной деятельности. Кроме этого будут внесены изменения в методику преподавания истории Украины и мировой истории.

Мы рассказывали, что в новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами. Однако обучение уже будет очным, в режиме офлайн.

Также мы рассказывали, что дети в школах Житомира больше не будут учить русский язык, однако в городе запустят языковые лагеря для дополнительного изучения украинского.