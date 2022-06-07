В Украине с 1 сентября начнется новый учебный год. Школьники будут учиться в очном режиме.

Об этом заявил первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона во вторник, 7 июня.

"Хочу сообщить всем родителям, всем ученикам, студентам нашим, что 1 сентября образовательный процесс в Украине будет возобновлен в режиме оффлайн и все дети, студенты, ученики должны пойти в школы, университеты колледжи , учреждения профессионально-технического образования. Я призываю наших детей готовиться к оффлайн процессу в украинском образовании", - заявил Витренко.

Напомним, с середины марта украинские школы перешли на дистанционный режим обучения.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Также мы писали, что из-за войны РФ против Украины состоится пересмотр школьной программы, планируют ввести изменения в программы по истории, русской и зарубежной литературе.

Кроме того, рассказывали, как школьникам с оккупированных территорий получить украинский аттестат.