Россия не будет обсуждать с Украиной статус оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, если возобновятся переговоры Киева и Москвы. Об этом сообщает российская газета "Известия" со ссылкой на источник во властных кругах.

Также сообщается, что "закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом".

Издание пишет, что Москва была готова остановить "спецоперацию" еще в марте, во время переговоров делегаций в Турции.

"Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение", - заявил собеседник "Известий".

Напомним, что Украина говорит, что предложение о переговорах было отозвано после того, как в начале апреля стало известно о массовых убийствах в Буче.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.