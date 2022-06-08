Истории бывшей сотрудницы российского Первого канала Марины Овсянниковой, которой так и не дали выступить в Киеве, и журналиста Александра Невзорова, претендующего на гражданство Украины, продемонстрировали, что часть украинского общества, причем весьма активная, встречает в штыки идею о "хороших россиянах" с антивоенной позицией.

Распространенное мнение в этой среде - ответственность за агрессию против Украины лежит на всех российских гражданах. В то же время у этого тезиса есть и обратная сторона: нетерпимость даже к тем россиянам, кто открыто выступает против "спецоперации" демотивирует других несогласных в России и работает на консолидацию российского общества вокруг Кремля и Путина.

Чем объясняется эта тенденция и какие у нее последствия, разбиралась "Страна".

Путь Овсянниковой

Мы писали, что в середине марта на тот момент сотрудница Первого канала Овсянникова вышла в прямой эфир с антивоенным плакатом. Овсянникову уволили и привлекли к административной ответственности, после чего она выехала за границу.

В Украину Овсянникова приехала в статусе внештатного сотрудника немецкой газеты Die Welt. По официальной информации, она должна была дать пресс-конференцию в Киеве и выступить в Институте журналистики Киевского нацуниверситета им. Шевченко.

Из-за сильного недовольства - прежде всего в журналистской среде - мероприятия с ее участием в Киеве отменили. Тем не менее она пробыла в стране пять дней, посетив столицу и Одессу, откуда она родом. В комментарии "Медузе" она сообщила, что ею двигала "благая идея": "помочь властям, записать интервью с Зеленским, показать Бучу и Харьков".

Но после шквала критики, свои планы она скорректировала.

Основных претензий, которые высказывались к Овсянниковой, было несколько.

Во-первых, вспоминали то, что она работала долгое время на Первом канале, а значит, была "пропагандистской", а потом "переобулась".

Во-вторых, ставили на вид ее заявление, что санкции Запада бьют по рядовым россиянам, а потом скорее имеют отрицательный эффект (в этом заявлении увидели призыв снять санкции).

В-третьих, в Украине популярна конспирологическая версия, что сам поступок Овсянниковой был санкционирован властями и ставил целью создать в глазах Запада образ "хороших русских", чтоб затем, используя этот образ, добиваться от Запада смягчений санкций (отметим, что никаких объективных подтверждений эта теория не имеет).

Интересной была реакция украинской власти на "зраду" по поводу Овсянниковой. Фактически, власти эту волну поддержали.

Так, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выразил недоумение, что бывшая сотрудница "пропагандистского" телеканала получила работу в немецком СМИ: мол, как у них с журналистскими стандартами. Он также заявил, что случай Овсянниковой должен стать поводом для пересмотра правил въезда в страну российских граждан.

А президент Владимир Зеленский в разговоре с представителями прессы на приеме в честь Дня журналиста дал понять, что не знал о приезде Овсянниковой, но "меры примет". Какие - не уточнил. Его, кстати, тоже спросил о введении визового режима с РФ. Он назвал это "хорошей идеей", отметив, что у него "достаточно возможностей", чтобы довести идею "до положительного для украинцев результата".

Сама Овсянникова на волну хейта отреагировала несколькими постами в соцсетях.

В начале она решила показать абсурдность ситуации, когда против нее одновременно выступают и российские власти, и украинцы.

"Мои личные результаты борьбы с бессмысленной войной. Украинские власти хотят заблокировать мой въезд в страну. Власти России лишить меня гражданства", - заявила журналистка.

А затем она написала развернутый ответ, в котором сказала, что она вообще не россиянка, а украинка.

"1. Я НЕ требую снятия санкций. Видимо, их ещё недостаточно, раз война продолжается.

2. Я НЕ сотрудничаю с ФСБ ( если я бы сотрудничала с российскими спецслужбами, я была такая же тупая, как Боширов и Петров, которые ходили по Солсбери, любовались Собором и заодно травили Скрипалей)

3. Почему меня отпустили (из России - Ред.)? Спасибо Макрону, Зеленскому и американским политикам.

4. Я НЕ пропагандист, в редакции "Первого канала" я занималась международными трансляциями. Я никогда не писала пропагандистских текстов и не выпускала их в эфир.

5. Все новости на "Первом канале" шли в прямом эфире. После моего протеста, они идут с небольшой задержкой.

6. Война- это наша коллективная ответственность. Не Путин убивал людей в Буче и бомбил роддом в Мариуполе. Это делали конкретные военные преступники.

7. Мы НЕ братские народы. Этот тезис активно продвигает Путин, но у Украины свой путь.

8. Я не "хорошая русская", я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук".

Впрочем, судя по реакциям в соцсети, даже такое признание не сильно изменило к ней отношение со стороны хейтеров.

Казус Невзорова

История с Невзоровым отличалась тем, что реакция на нее в истеблишменте была не столь однозначной, однако не менее показательной.

Все началось с информации, что этот известный российский журналист, который выступил резко против вторжения России в Украину, получил украинское гражданство.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, а затем, по сути, подтвердил сам Невзоров.

"Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", - написал Невзоров в своем Телеграм-канале.

"Зрада" не заставила себя долго ждать. Аргументы против сводились к тому же, что в случае Овсянниковой: "хороших россиян" быть не может, и все граждане РФ, независимо от их отношения к войне, как и их страна, должны нести ответственность за агрессию. И уж тем более им не нужно давать украинское гражданство.

Невзорову припомнили даже его репортажи в поддержку советских силовиков из вильнюсского телецентра в 1991 году.

Мы уже отмечали, что в хоре недовольных выделялись сторонники экс-президента Петра Порошенко, которые, похоже, используют любую возможность для атаки на Зеленского.

"Беда некоторых украинцев, что они до сих пор любят Россию. Поэтому ищут "хороших русских" среди невзоровых. Они нужны им, чтобы оправдать эту иррациональную любовь", - написал на своей странице в Фейсбуке народный депутат от партии Порошенко "Евросолидарность" Владимир Вятрович.

Впрочем, судя по намекам некоторых сторонников Порошенко, на Невзорова они нападали еще и потому, что предполагали, что он может стать одним из важных спикеров группы поддержки лично Зеленского, подчеркивая заслуги в противостоянии с Россией лично президента.

Ряд представителей власти действительно встали на защиту предоставления гражданства Невзорову.

"Давайте я объясню вам, почему украинское гражданство Александра Невзорова – это победа. С начала войны Невзоров занял четкую последовательную позицию в поддержку Украины. Но его особенность состоит в том, что он является большим каналом на российскую аудиторию… И вот с 24 февраля этот канал постоянно работал в наших интересах, уничтожая российскую пропаганду. Миллионы россиян узнавали правду и делали выводы по поводу желания мобилизоваться в армию и пойти на войну в Украину. За это Невзоров вынужден был уехать и получил уголовное дело… Я могу с уверенностью сказать, что Невзоров действительно сделал многое для нашей победы, рискуя собственной жизнью. Поэтому достоин быть нашим гражданином. Что касается "хороших" и "плохих" россиян, то я очень просто решил эту проблему. "Хорошие" россияне в России не живут", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Виктор Андрусив.

Однако затем произошел неожиданный поворот: выяснилось, что гражданство Невзорову... никто не давал.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", - заявил Данилов.

По его словам, для получения паспорта Украины, нужно "пройти определенную процедуру".

Секретарь СНБО добавил, что в Украине разрешено только одно гражданство, поэтому, чтобы его получить – необходимо избавиться от предыдущего. То есть российского.

Отметим, что технически Невзорову это будет сделать непросто. По крайней мере, в короткие сроки.

То есть, фактически, украинские власти отложили предоставление гражданства журналисту в долгий ящик.

Действительно ли гражданство Невзорову еще не предоставляли, либо предоставили, но затем, после волны критики, решили отыграть назад, неизвестно.

Но история получилась крайне показательной с точки зрения отношения в Украине к тем россиянам, которые выступают против Путина и войны.

"Для многих этнический компонент - главный"

Проблема эта возникла не внезапно. Изначально были противоречия в основных тезисах, которые транслировались в Украине в отношении россиян.

С одной стороны, шли призывы к россиянам выступать против Путина и против войны. С другой стороны, говорилось, что в войне виновны все россияне, а не только Путин, и что "хороших русских" не бывает. Оба тезиса друг другу не только противоречат, но и прямо мешают. Потому что если есть русские, которые против политики Путина в отношении Украины, то значит не все они плохие. А если нет "хороших русских", то зачем тогда "плохих русских" призывать выходить на митинги против войны?

"Реакция на ситуации с Невзоровым и Овсянниковой показала, что для многих в Украине в этой войне этнический компонент - главный. Воюют украинцы против русских. Поэтому нет хорошей России и хороших русских или вообще россиян, граждан России. В то же время позиция Зеленского, похоже, состоит в том, что война носит этический характер. Это война за ценности, образ жизни, вектор развития, и национальность тут второстепенна. Поэтому если российские оппозиционеры нас поддерживают, их нужно привлекать на свою сторону. И тогда люди, которые ориентируются на этих политиков, журналистов, деятелей культуры, будут задаваться вопросом: так почему эти люди уехали, что в России не так. Тем более что рано или поздно активные боевые действия закончатся, и война будет "холодной", а значит, в том числе и идеологической", - считает политолог Вадим Карасев "Стране".

При этом власть, как он говорит, ссылаясь на источники, пока только нащупывает подход к этой проблеме. У нее нет "четкой картины", поэтому, мол, вопрос гражданства Невзорова поставлен на паузу. В целом эксперт полагает, что Зеленский и его команда стоят перед выбором между двумя вариантами развития страны - моноэтническим и великоукраинским, включающим русский, но не "имперский" компонент.

"Они (власть - Ред.) действуют без четкого плана, интуитивно. Поэтому мы видим метания. У сторонников моноэтнического подхода больше понимания, что нужно делать. 30 лет они уже работают в этом направлении. Однако ситуация, в которой оказалась Украина, требует большой гибкости", - полагает Карасев.

По мнению политолога Руслана Бортника, у проблемы с российскими оппозиционерами в Украине две стороны. "С одной стороны, такие люди, как Невзоров, до сих пор вызывают интерес в России - даже если это гнев, злость на их заявления, а значит, их можно использовать эффективно в информационной войне. Но с другой стороны, их присутствие в Украине или просто задействование мешает мобилизации украинского общества. Раз какие-то россияне здесь, в Украине и за Украину, тогда не все они "орки", - комментирует Бортник "Стране".

Он прогнозирует, что украинская власть будет действовать осторожно в работе с российскими противниками "спецоперации". "Кого-то будут принимать, кого-то нет. Будут оглядываться на реакцию правых кругов и Запада, где на российских оппозиционеров свои виды", - полагает Бортник.

Но очевидно, что ситуация с Невзоровым и Овсянниковой, может повлиять на отношение и других оппозиционно настроенных россиян к Украине и войне.

"Конечно, за этой темой у нас наблюдают, - сказал "Стране" один из оппозиционно настроенных российских журналистов. - Особенно по Невзорову, которому то дают гражданство, то передумывают. Некрасиво совсем. Получается, что россиянин, который выступит против войны, становится изгоем в России, но при этом его и в Украине воспринимают как врага. Есть даже мнение, что хейт против Невзорова и Овсянниковой - дело рук путинской агентуры в Украине, которая маскируется под националистов. Но я так не думаю. Я вижу, что это настроение значительной части общества - что нет "хороших русских" и что все россияне враги. И я понимаю, почему так происходит. Но нужно понимать и другое. Одно дело, когда эта война воспринимается как война не только за свободу Украины против агрессии, а война за ценности, а также за свободу и европейский путь развития самой России. И тогда понятно почему россияне, которые против диктатуры Путина, должны поддерживать Украину. Потому что это и их война. Но если это в Украине воспринимается как межэтническая война русских и украинцев, а целью ставится разрушение России, то это уже совсем другое. Тогда даже те россияне, которые против Путина, будут постепенно консолидироваться вокруг власти, что сработает на укрепление режима. Понимаю, что украинцам это уже может быть и не важно, но понимать такую перспективу, думаю, нужно".