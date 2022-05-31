Марина Овсянникова, бывшая журналистка Первого канала РФ, которая вышла с антивоенным плакатом во время эфира, выступит в Киеве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что пресс-конференция пройдет в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина". Тема заявлена как "Обличение от Марины Овсянниковой: как работает российская пропаганда".

Она пройдет в среду, 1 июня, в 16:30. Как сообщили Стране в пресс-центре "Интерфакса" Марина Овсянникова будет лично присутствовать на пресс-конференции.

"Трансляция пресс-конференции будет доступна на YouTube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Аккредитация журналистов обязательна", - сообщают в агентстве.

Обновлено. Как стало известно около 17:20 по Киеву, пресс-конференция Овсянниковой отменяется. Причины не называются.

Отметим, что сегодня после новости о ее проведении в украинских соцсетях началась волна критики - мол, Овсянникова едет в Киев, чтобы показать, что есть "хорошие русские".

Мы рассказывали, что после того, как Овсянникова вышла с антивоенным плакатом, ее оштрафовали всего на 280 долларов. После этого редактор написала заявление об увольнении с Первого канала.

Кроме того, в России на нее завели административное дело за дискриминацию войск Российской Федерации.

После случившегося Овсянникова уехала за границу. Сначала она призывала к тому, чтобы снять с России санкции, выступая на итальянском телеканале. Потом она стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.