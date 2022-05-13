В Одессе вчера, 12 мая, полицейские остановили мужчину на мопеде, который в интернете представлялся Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчину остановили в рамках мероприятий по выявлению лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству с РФ. Патрульные остановили парня, который ехал на мопеде, на улице Курской.

Во время осмотра телефона водителя в его телефоне нашли подписки на российские пропагандистские телеграм-каналы. В мобильных приложениях мужчина, по данным полиции, подписывал себя "Владимир Путин".

"Так называемого Володю сейчас проверяют соответствующие службы", - сообщают в патрульной полиции.

Напомним, в начале апреля под Киевом задержали двух дончан за переписку в мессенджере и подписку на Скабееву.

Война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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