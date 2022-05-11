В Ивано-Франковской области полицейские задержали "вора в законе" Мамуку. Он находился в санкционном списке Службы национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на Facebook.

"Во время проведения мероприятий по отработке представителей криминалитета и лиц, причастных к диверсионной деятельности и сотрудничеству с оккупантами, оперативники получили информацию об укрывательстве "вора в законе" по прозвищу "Мамука" на территории Ивано-Франковской области. Свой "статус" он получил в Стамбуле в 2013 году. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

Скриншот: Facebook/Національна поліція України

Ранее "Страна" писала, что в Одессе задержали несколько криминальных авторитетов, которых в СБУ подозревают в работе на Россию.

Также мы рассказывали, что в Украине продолжают задерживать людей, которые выкладывают в соцсетях фото и видео обстрелов. Служба безопасности Украины задержала четверых мужчин, которые сняли и опубликовали в соцсети видео ракетных ударов по Львову 3 мая.