У российского журналиста Александра Невзорова еще нет украинского гражданства.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"У Александра Невзорова еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить", - заявил Данилов в интервью "24 каналу".

По его словам, для получения паспорта Украины, нужно "пройти определенную процедуру".

Секретарь СНБО добавил, что в Украине разрешено только одно гражданство, потому чтобы его получить – необходимо избавиться от предыдущего. То есть российского.

"Как Невзоров это сделает, не находясь в России - пока непонятно", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, о том, что журналисту Александру Невзорову и его супруге предоставлено украинское гражданство "за выдающиеся заслуги перед страной", сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

После этого в Украине раскритиковали предоставление украинского гражданства Александру Невзорову, выступившему против "спецоперации" Путина и покинувшего РФ.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объяснил предоставление украинского гражданства российскому журналисту Невзорову.

"Страна" сообщала, что Александр Невзоров с начала войны выступает с жестким осуждением вторжения России в Украину. В конце февраля он покинул РФ.

23 марта против Невзорова следственный комитет РФ возбудил дело за "дискредитацию вооружённых сил России".