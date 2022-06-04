Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, ответил критикам, осудившим решение предоставить украинское гражданство оппозиционному российскому телеведущему Александру Невзорову.

"С начала войны Невзоров занял четкую последовательную позицию в поддержку Украины. Но его особенность состоит в том, что он является большим каналом на российскую аудиторию. И вот с 24 февраля этот канал постоянно работал в наших интересах, уничтожая русскую пропаганду", – написал Андрусив в своем Телеграм-канале.

"Относительно "хороших" и "плохих" россиян я очень просто решил эту проблему. "Хорошие" россияне в России не живут", – добавил Андрусив.

Напомним, 3 июня журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой указом президента Владимира Зеленского предоставлено гражданство Украины "за выдающиеся заслуги перед страной".

Это решение властей подверглось критике. Так, нардеп Владимир Вятрович раскритиковал соотечественников, которые "до сих пор любят Россию", а поэтому "ищут "хороших русских" среди Невзоровых". А бывший зампред ЦИК Андрей Магера пригрозил реакцией литовцев, "которые ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе", когда журналист во время волнений в Литве поддерживал ОМОН.