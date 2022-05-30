Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме детей-сирот из "ДНР" и "ЛНР", а также из Украины в российское гражданство.

Соответствующий документ опубликован на портале российской правовой информации.

Согласно указу, с заявлением о приеме в гражданство могут обратиться опекун ребенка, его попечитель, руководитель организации для детей-сирот, а также руководитель органа опеки и попечительства. Речь идет об организациях, находящихся на территории "ДНР" и "ЛНР", Запорожской или Херсонской областей Украины.

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