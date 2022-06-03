В Украине раскритиковали предоставление украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову, выступившему против "спецоперации" и покинувшего РФ, где на него завели уголовное дело.

Нардеп Владимир Вятрович раскритиковал соотечественников, которые "до сих пор любят Россию", а поэтому "ищут "хороших русских" среди Невзоровых".

Бывший зампред ЦИК Андрей Магера пригрозил реакцией литовцев, "которые ненавидят Невзорова за трагические события зимы 1991 года в Вильнюсе" (когда журналист во время волнений в Литве поддерживал ОМОН).

Журналистка Соня Кошкина определила Невзорова в "приспособленцы", а вручение гражданства ему - "обесцениванием института гражданства".

А шоумен Игорь Кондратюк обвинил Невзорова в "имперском м@дизме".

Накануне в Киеве сорвали выступление российской телевизионщицы Марины Овсянниковой, которая развернула в прямом эфире Первого канала плакат "Нет войне".

Напомним, кроме Невзорова украинское гражданство получила и его супруга.

Также мы рассказывали, что в России журналиста Александра Невзорова признали иностранным агентом.